Zangeres Carrie Underwood openhartig over drie miskramen

Carrie Underwood (35) heeft in een interview met CBS News bekendgemaakt dat ze in de afgelopen twee jaar drie miskramen heeft gehad. De Amerikaanse countryzangeres is ondertussen wel opnieuw zwanger van een tweede kindje.

Carrie Underwood heeft zonet een nieuw album uitgebracht, 'Cry Pretty'. Daarin heeft ze al haar verdriet van zich afgeschreven. En die tranen waren de afgelopen twee jaar veelvuldig aanwezig. Ze had namelijk in die periode liefst drie miskramen, vertelde ze in een interview met CBS News. In het begin van 2017 raakte ze een eerste keer zwanger, maar dat liep slecht af. Hetzelfde overkwam haar nog eens in de lente van 2017 en begin 2018.

De countryzangeres had samen met haar man en ijshockyster Mike Fisher al een zoon Isaiah, maar ze keken er naar uit om hun gezin uit te breiden. "Ik was altijd bang om boos te worden omdat we zoveel geluk hebben in ons leven. Ik ben gezegend met mijn zoontje. En ik dacht: als ik nooit meer kinderen kan krijgen, dan is dat maar zo, want hij is geweldig. Ik heb een goed leven, een lieve man, leuke vrienden en een toffe job. Ik mag niet klagen", zegt Underwood. "Maar plots werd het me toch te veel en werd ik razend. Dat is ook aan een paar nummers op de plaat te horen."

Maar het feit dat je zoveel miskramen hebt gehad, bewijst niet dat je nooit meer zwanger kunt geraken. Zo ook in het geval van Underwood. In augustus bleek dat ze opnieuw zwanger was en dat de baby het dit keer goed stelt.