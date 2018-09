Open Hart Paal zet zich 20 jaar in voor mensen in armoede

Paal

Beringen - Open Hart Paal vierde feest. De vereniging zet zich al 20 jaar in voor mensen die in armoede leven.

Eigenlijk is Open Hart, welliswaar zonder naam, al bezig vanaf 1889 toen diaken Louis Vanlommel samen met zijn vrouw Emelie begon om de acute noden van mensen in armoede te verlichten. Kledij en huisraad werd in de garage opgeslagen (de auto moest maar buiten blijven!). De noden waren zo groot dat vrienden al snel kwamen helpen en men een grotere bergplaats nodig had. Op 22 april 1998 werd dan een vereniging opgericht: Open Hart Paal. De opslagruimte van Eugene Degreef deed dienst als eerste winkel waar men gratis kledij en klein huishoudmateriaal kon krijgen. Een oude, opgefriste varkensstal van Jef Verboven werd gebruikt als meubelmagazijn. Zo ging het verder en dankzij gulle sponsors, Kiwanis Beringen en de dames Lions van Leopoldsburg, kon men verhuizen naar Tervant. We mogen zeker ook niet de bijdrage van de scholengemeenschap Spectrumcollege Beringen-Lummen niet vergeten die met hun jaarlijkse inzamelactie ook de jeugd te betrekken. Een volgende mijlpaal in de werking was toen men in 2014 van start ging met het repareren van oude fietsen om ze dan via het OCMW aan de volwassenen en kinderen te geven. Zo maakt men toch steeds meer dan 100 fietsen per jaar in orde! In 2016 is men dan samen met de sociale diensten van Beringen gestart met een fietsschool. Eerst met 15 fietsen, nu zijn er 25 fietsen in alle maten ter beschikking. In 2016 kwam het kerkje van Brelaar Heide ter beschikking. OpenHart Paal kreeg deze locatie in erfpacht van de kerkfabriek. De ondertussen vertrouwde stek in Tervant werd met pijn in het hart vaarwel gezegd. De winkel, het meubelmagazijn en sorteerruimte kregen hun plaats in het oude kerkje. In augustus 2016 vond de grote verhuis plaats. Ook de bureelcontainers werden in 2017 verhuisd en werden ingericht als werkplaats voor het opmaken van de fietsen.

In 2018 wordt dus het 20-jarig bestaan gevierd. Op 15 september opende het gelegenheidsorkest met Happy Birthday de fijne namiddag. De bezoekers konden genieten van verschillende optredens: het Cantemus koor, Freddy Gualsaqui en Alto Frejo. Allemaal lokale talenten. Open Hart Paal mocht ook een delegatie van Kiwanis Beringen en de kerkraad Paal verwelkomen. beiden hadden ook een mooie cheque meegebracht.