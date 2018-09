Spaanse politie arresteert Belg (21) die 171 km/u rijdt waar hij maar 80 mag

In het Spaanse Tarragona heeft de politie een 21-jarige Belg geflitst die 171 kilometer per uur reed in een zone 80. De man werd enkele dagen later opgepakt op de luchthaven van El Prat de Llobregat (Barcelona).

Op 8 september werd de landgenoot geflitst toen hij 171 kilometer per uur reed op de C-31b in la Canonja, een gemeente in de Catalaanse provincie Tarragona. Het ging om een gehuurde auto, en via het verhuurbedrijf kon de politie de nationaliteit van de bestuurder achterhalen.

De 21-jarige Belg kon wat later gearresteerd worden op de luchthaven van El Prat de Llobregat, niet ver van Barcelona. De man stond op het punt om het vliegtuig te nemen naar België.