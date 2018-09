Hasseltse directrice roept ouders op om dag op school te komen werken als leerkracht

Hasselt - Op 3 oktober organiseren in de methodeschool van Veldeke in Hasselt ‘De Dag van de Meerkracht’. Op die dag nodigt de directrice de ouders van de leerlingen uit om een dag voor de klas te staan.

“Op 5 oktober is het ‘Dag van de Leerkracht’”, vertelt directrice Freya Koning, “wij doen op 3 oktober al iets voor de ‘Dag van de Meerkracht’ omdat we vinden dat in onze school, en ook in heel veel andere scholen eigenlijk, je niet meer kan spreken over ‘leerkracht’ maar over ‘meerkracht’ omdat ze zoveel doen dan les geven alleen.”

Sommige leerlingen weten als wat mama of papa de klas kan bijbrengen: “Mijn papa is politieker, dus hij kan over politiek praten”, vertelt Wout. Maar andere twijfelen nog: “Mijn papa, dat weet ik eigenlijk niet wat hij zou kunnen doen”, lacht Stella.