Advocaat van Wout van Aert: “Ernstig incident maakt verdere samenwerking onmogelijk”

Wout van Aert heeft zijn contract bij Sniper Cycling – het bedrijf achter Veranda’s Willems-Crelan – met onmiddellijke ingang verbroken en doet dat op basis van ‘dringende reden’. Volgens zijn raadsman Walter Van Steenbrugge heeft zich afgelopen weekend een “ernstig incident voorgedaan, dat elke verdere samenwerking onmogelijk maakt.”

Over de aard van het incident wil Van Steenbrugge niks kwijt: “We hebben dat uiteraard beschreven in de brief aan Sniper, maar gaan die discussie niet voeren in de pers. Het gaat om een zwaarwichtig feit. Mocht dit zich voordoen in een normale ‘werkgever-werknemer’ relatie dan zouden de vakbonden geschokt reageren. Het gaat ook om een culminatiepunt van eerdere tekortkomingen. Het vertrouwen tussen met het management is compleet zoek.”

De verklaringen van Van Steenbrugge zijn uiteraard juridische stellingname. Door zijn contract te verbreken op basis van dringende reden wil Van Aert voorkomen dat hij een verbrekingsvergoeding (in dit geval wellicht 15 maanden loon) moet betalen. “Het is afwachten of het management van Sniper de dringende reden aanvaardt”, aldus Van Steenbrugge. “Zoniet zal een arbeidsrechtbank een uitspraak moeten doen.”

De advocaat is ervan overtuigd dat hij daar de ‘dringende reden’ hard zal kunnen maken. “Ik ga geen uitspraak doen in de plaats van de rechter, maar het gaat om zwaarwichtige feiten. Een werknemer heeft het recht op een full commitment van zijn werkgever en dat is hier niet het geval.”

Van Aert verloor afgelopen weekend niet voor het eerst een cross door materiaalpech. Hij reed in de Brico-cross in Geraardsbergen ruim aan de leiding toen zijn versnellingsapparaat afbrak bij een val. Zou het kunnen dat het kamp van Aert de aanhoudende materiaalproblemen als ‘dringende reden’ wil inroepen?