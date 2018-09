Politie takelt al meteen wagens van wildparkerende studenten in Hasselt: “Veiligheid primeert”

Hasselt - De politie van Hasselt blijft niet bij de pakken zitten en gaat op de tweede dag van het academiejaar al op zoek naar foutparkeerders in en rond de Vilderstraat. “Veel te weinig parkeerplaatsen”, klagen de studenten.

“Wat ons het meeste stoort is wanneer er brand- en evacuatiewegen worden geblokkeerd. Die auto’s krijgen onmiddellijk een boete en gaan we ook takelen. Want de veiligheid primeert uiteraard”, vertelt Dorien Baens, woordvoerster van politie LRH. De studenten klagen anderzijds over een gebrek aan parkeerplaatsen. Zo vertelt onder meer Berten Vandebroek: “s’ Morgens wanneer ik toekom is het altijd een probleem om een parkeerplaats te vinden.”