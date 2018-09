Garnalenprijs keldert door grote aanvoer: “Ze gaan weg voor drie euro per kilo”

Vissers vangen momenteel zoveel garnalen, dat de veilingprijs is gekelderd. Door de warme zomer zit de zee vol.

“Twee maanden geleden gingen garnalen nog voor een tientje per kilo weg, nu is dat nog geen 3 euro, dat gaat de consument merken”, zegt voorzitter Matthijs van der Ploeg van de Nederlandse garnalenvissersbond in De Telegraaf. Hij is tevens directeur van de garnalenveiling in het Groningse Zoutkamp.

“De schepen vangen wel vier keer zo veel als normaal’‘, zegt Van der Ploeg. Hij adviseert de vissers daarom een paar dagen te stoppen met vissen. Daar mogen ze echter geen gezamenlijke afspraken over maken, want dat zou vallen onder verboden kartelvorming.