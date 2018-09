Jos Proesmans schenkt vette cheque aan Een Hart Voor Senegal

Borgloon - Mensen met een hart op de juiste plaats uit Borgloon schenken hun opbrengst van de jaarlijkse avondmarkt aan de bouw van het schooltje in Bay Dëkk, Mbour-Senegal.

Tijdens de avondmarkt in Borgloon is er naar jaarlijkse gewoonte een mooi verzorgde locatie waar men rustig een glaasje kan nuttigen. Ook dit jaar kon men er een 'Arnoldje van Loon' en andere versnaperingen drinken aan de zeer drukbezochte stand.

De opbrengst, hun hoogste ontvangsten tot op heden, gaat integraal naar Een Hart Voor Senegal. Deze vzw bouwt al jaren aan een school in Bay Dëkk, Mbour-Senegal en telt ondertussen 370 meters en peters in Limburg.

De bouw van het tweede verdiep is bijna klaar en op 4 oktober 2018, wanneer de schoolpoort terug opengaat, kunnen er bijna 600 kinderen naar school. Van de eerste kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar genieten er kinderen onderwijs, voeding en medische zorgen. Dit alles met de steun van vele initiatieven in onze provincie.

Jos Proesmans is dan ook bijzonder fier om in naam van zijn vrienden een cheque van 1.044 euro te overhandigen aan voorzitter René Henderix van EHVS vzw.

Wij danken dan ook alle inwoners en sympathisanten van Borgloon en omstreken voor deze mooie geste.

Foto/ Eddy Kellens/Een Hart Voor Senegal