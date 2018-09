Serena Williams pent liefdevolle tekst neer voor 'kookboekauteur' Meghan Markle

Serena Williams is een van de beste vriendinnen van Meghan Markle, ook nu die laatste onderdeel van de Britse koninklijke familie is gaan uitmaken. Dat bewees de tennisster met een liefdevolle boodschap aan het adres van de Duchess of Sussex en wel naar aanleiding van een kookboek dat werd uitgebracht waaraan zij heeft meegewerkt.

Het kookboek 'Together: Our Community Cookbook' werd zopas voorgesteld in Londen. Het gaat om een verzameling van recepten die bijeen gepend werden door de slachtoffers van de ramp van de Grenfell Tower die in juni 2017 plaatsvond. Ze hebben er een gemeenschapskeuken opgericht om elkaar te steunen en het was daar dat Meghan Markle enkele keren langsging om even mee in de potten te roeren. Ze schreef bovendien ook het voorwoord van het boek en staat op de cover.

Serena Williams is dan ook bijzonder trots op haar vriendin en deelde op Instagram een boodschap aan haar adres waarin ze haar bewondering voor haar uitdrukt. "Ik noemde je Meghan (al doe ik dat nog steeds), maar liefste Duchess of Sussex jouw eerste project 'Together' werd een kookboek dat vrouwen van allerlei culturen samenbrengt. Ik kon er niet enthousiaster over zijn en niet trotser op jou. Het is prachtig - diversiteit, inclusiviteit, samenkomen in goede en slechte tijden - en het bevat zoveel liefde."

Meghan en Serena zijn al vrienden van voor ze prins Harry leerde kennen. De tennisster was dan ook een van de bekende gasten tijdens hun huwelijk in mei en mocht zelfs plaatsnemen op de bank in het eerste deel van de kapel waar de belangrijkste genodigden zaten. Nadien ging Meghan nog supporteren voor Serena toen die in Wimbledon aantrad.