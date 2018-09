De Brug en de Toverfluit beginnen schooljaar in nieuwe klaslokalen

Heusden-Zolder - Het vroegere college in de Brugstraat, of wat velen onder ons zelfs nog kennen als het Sint-Jozefsinstituut, huisvest sinds 3 september de lagere school De Brug.

Er is meer dan een jaar lang gewerkt aan een nieuwe kindvriendelijke inrichting, waarbij ook de nutsvoorzieningen zijn vervangen. Het resultaat is een lagere school die klaar is voor de toekomst, die heel wat extra ruimte biedt voor leerlingen en personeel, met ook een aparte speelplaats én sporthal.

Tegelijk kwam er voor de kleuters van De Toverfluit op hun oude locatie een pak ruimte bij. Ook zij kregen nieuwe klasjes en hebben nu ook een eigen speelplaats.

De aanwezigheid van Kinderopvang Stekelbees (van 0 tot 3 jaar) in het vroegere ‘keukenblok’ is een prachtige aanvulling.