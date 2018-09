Jelle Vandersteen op Europees Jeugdkampioenschap Lifesaving (U-19) in Ierland

Sint-Truiden - Van 11 tot 16 september werd het Europese Jeugdkampioenschap Lifesaving (U-19) georganiseerd in Ierland. In de Belgische ploeg de 16-jarige Jelle Vandersteen van de Sint-Truidense Reddingsclub. In Ierland brachten dertien landen hun topjeugd aan de start.

Individueel behaalde Jelle een mooie zevende plaats in de A-finale van de 50m popredden in een persoonlijke besttijd, een elfde plaats (derde plaats in B-finale) op de 200m superlifesaver en een twaalfde plaats (vierde plaats in B-finale) op de 100m popredden met vinnen.

In de aflossingen hielp hij team Belgium aan zes A-finales (2x vierde, 1x vijfde, 1x zesde en 2x zevende)

Een geslaagd Europees Jeugdkampioenschap voor Jelle die met zijn zestien jaar nog steeds één van de jongste deelnemers is.