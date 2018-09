Wie wint in 2018 cultuurprijs ‘Het Eikenloof’?

Heusden-Zolder - Onze gemeente zet elke drie jaar een persoonlijkheid in de bloemen die Heusden-Zolder op sociaal-cultureel vlak uitdraagt en onze gemeentegrenzen ver overstijgt met zijn of haar prestaties. In het verleden werd deze prijs gewonnen door o.m. fotografe Marleen Daniëls en cultuuricoon Fred Brouwers. De laatste winnaar was mondharmonicavirtuoos Steven De bruyn.

Wie volgt Steven op als winnaar van cultuurprijs ‘Het Eikenloof’?

Wie heeft volgens jou op sociaal-cultureel vlak veel voor Heusden-Zolder betekend?

Wie heeft Heusden-Zolder op de kaart gezet?

Je kan zelf mee beslissen en je kandidaat nomineren vóór 1 oktober 2018.

Info, nominaties, voorwaarden,... vind je op www.heusden-zolder.be of kan je opvragen bij de dienst cultuur, an.maex@heusden-zolder.be, 011 80 80 98.