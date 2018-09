Kunstwedstrijd met als thema 'Doorkijk'

Heusden-Zolder - Maak een kunstwerk voor deze expo en maak kans op 1500 euro !

Ben je bezig met de één of andere vorm van kunst? Woon of heb je roots in Heusden-Zolder? Twijfel dan niet langer en doe mee met de kunstwedstrijd van ‘Het Eikenloof’. Maak met als thema ‘DOORKIJK’ een werk en breng het voor 1 oktober 2018 binnen. Het winnende werk zal aangekocht worden voor 1.500 euro en het wordt geschonken aan de laureaat van de driejaarlijkse cultuurprijs ‘Het Eikenloof’.

Info, voorwaarden, deelnemingsformulier... kan je opvragen bij de dienst cultuur in CC MUZE, www.heusden-zolder.be, an.maex@heusden-zolder.be of bel 011 80 80 98.