Jambon laat Staatsveiligheid organisatie achter Genkse islamschool doorlichten

Genk - Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat de Staatsveiligheid een onderzoek doen naar Milli Görüs, de organisatie die in Genk een islamschool wil starten. “Ik wil volledige duidelijkheid over de omstandigheden waarin deze beweging een middelbare school opricht in Genk”, zegt Jambon op Twitter. Eerder had partijgenote Zuhal Demir (N-VA) grote vraagtekens geplaatst bij de plannen van de Turks-islamitische vereniging.

Volgens staatssecretaris Demir is Milli Görüs een organisatie “die kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan sharia-denken”. De organisatie zou voor 2,5 miljoen euro een pand hebben gekocht in Genk waar ze een islamitische school wil opstarten. De organisatie heeft al scholen in Charleroi en Schaarbeek.

“Ik zal alles doen wat wettelijk mogelijk is om me hiertegen te verzetten”, zegt Zuhal Demir in Het Laatste Nieuws. Daar beschuldigt ze Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) er ook zich “over te geven aan mensen die het niet goed voorhebben met Genk”.

Dries verwijst echter naar de vrijheid van onderwijs in ons land. “Ik neem akte van de verkoop van het gebouw. Iedereen kan een school beginnen, als ze maar aan de Vlaamse kwaliteitseisen voldoet. Bovendien zal deze school zich moeten houden aan de onderwijsprogramma’s van de stad, met een focus op Nederlands leren en respectvol samenleven.” Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat verstaan dat er nog geen aanvraag is ingediend.

Demir heeft intussen wel aan haar partijgenoot Jan Jambon, bevoegd voor Binnenlandse Zaken, gevraagd de organisatie te laten doorlichten. En Jambon geeft meteen gevolg aan die oproep. “Ik laat de veiligheidsdiensten, meer bepaald Staatsveiligheid, de vzw’s en geldstromen achter Milli Görüs tegen het licht houden. Ik wil volledige duidelijkheid over de omstandigheden waarin deze beweging een middelbare school opricht in Genk”, aldus Jambon op Twitter.