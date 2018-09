Zo spreek je de naam van Chrissy Teigen juist uit

Is het nu ‘Tiegen’ of toch ‘Teigen’? Na jaren van gokken hoe je Chrissy Teigen (32) haar naam juist uitspreekt, brengt het model zelf redding op sociaalnetwerksite Twitter. En dat veroorzaakte een ware schokgolf bij haar vele fans.

Met een simpele tweet legt de vrouw van zanger John Legend uit hoe je haar naam precies uitspreekt. Wie haar jaren aansprak als Chrissy ‘Tiegen’, met een ie-klank, is eraan voor de moeite. “Mijn naam wordt uitgesproken als ‘Tijgen’ met een ij-klank”, schreef de blondine tot groot ongeloof van heel wat fans.

Om de tweet te verduidelijken (en meteen ook haar fans gerust te stellen) plaatste Teigen een video op Twitter waarin ze haar naam nog eens uitspreekt. “Ik ben het beu om te leven met deze leugen”, zegt Teigen met een glimlachje. “Ik heet wel degelijk Teigen.” Ook haar moeder, die aanwezig is in de ruimte, bevestigt haar naam.

word! gave up a long time ago. last name is tie-gen not tee-gen https://t.co/M9EvS9pTrW