Freya Aelbrecht zet volleycarrière voort in Japan

Freya Aelbrecht gaat volleyballen in Japan bij Kurobe AquaFairies. Dat heeft het team bekendgemaakt. De 28-jarige Aelbrecht komt over van het Italiaanse Pesaro.

Aelbrecht speelde voordien voor Monza (2016-2017), na nog eerder in Italië uit te zijn gekomen voor Arsizio (2014-2015) en Bergamo (2015-2016). Aelbrecht brak in België door bij Asterix Kieldrecht (2008-2012), van waaruit ze in 2012 haar eerste buitenlands avontuur aanging bij het Franse Cannes (2012-2014). Tijdens haar periode bij Monza veroverde ze de Italiaanse beker.

Eerder deze maand liet Aelbrecht via Instagram weten de Italiaanse competitie te verlaten. De Belgische preciseerde toen niet waar ze haar loopbaan ging verderzetten.