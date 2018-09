Presentatrice Frances Lefebure: “De dood van mijn moeder was een zware klap”

Van ons land een mooiere plaats maken. Dat wil presentatrice Frances Lefebure (30) verwezenlijken in haar nieuwe programma ‘Make Belgium Great Again’. Ze hoopt mensen gelukkiger te maken en een happy end te bezorgen. Al heeft ze ook zelf haar portie tegenslag gehad in het leven.

Van het doorsnee krantenbericht of de gemiddelde nieuwsuitzending wordt een mens doorgaans niet vrolijk. Een maatschappij die worstelt met knelpunten is van alle tijden.

In het nieuwe programma ‘Make Belgium Great Again’ probeert presentatrice Frances Lefebure haar steentje bij te dragen om van ons land een mooiere plaats te maken.

Lees hieronder verder

Foto: Frances Lefebure

Tijdens de opnames ontmoette ze onder anderen een jongedame van 22 die wachtte op nieuwe longen om haar leven te redden.

“Zo’n verhaal komt hard binnen”, zegt Frances Lefebure in Story. “Gelukkig kreeg ik enkele weken geleden een berichtje van haar: ze heeft intussen nieuwe longen. Ik sprong een gat in de lucht… Het is trouwens bewezen dat je zelf een gelukkiger en blijer persoon wordt door anderen te helpen.”

Zware klap

Haar optimisme en positivisme heeft Frances naar eigen zeggen meegekregen van haar moeder.

“Mijn moeder is overleden aan een hersentumor toen ik zeventien was, maar ze zou dit programma top hebben gevonden. Volgens mij had ze zelfs willen meewerken. Dankzij haar ben ik opgegroeid met het besef dat het belangrijk is dat de mensen rondom jou gelukkig zijn. Haar dood was een zware klap, maar je hoofd laten hangen heeft geen zin. Sindsdien kan ik ook beter relativeren. Ik besef dat veel mensen het slechter hebben dan ik.”