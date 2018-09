Severien loopt minder hard van stapel dan boer Jeroen: “Ik vroeg mij af wat er met hem scheelde”

Het is nu al hét beeld van het nieuwe seizoen van ‘Boer Zkt. Vrouw’: boer Jeroen die helemaal ondersteboven is van de verschijning van kandidate Severien. Hij was meteen halsoverkop verliefd. Maar Severien zelf loopt iets minder hard van stapel, vertelt ze in Dag Allemaal.

“Er was meteen aantrekkingskracht tussen ons. Ik zag het hele plaatje van “huisje-tuintje-boompje-kindje” al helemaal voor mij. En na de speeddates was ik er nog meer van overtuigd dat zij de ware is.”

De woorden van boer Jeroen uit Duitsland liegen er niet om. Voor hem was het liefde op het eerste gezicht. En dat steekt hij ook niet bepaald weg.

Severien zelf gedraagt zich een stuk terughoudender in het programma. En daar heeft ze zo haar redenen voor, vertelt ze in Dag Allemaal.

“Toen ik hem mijn brief gaf, merkte ik al dat hij wat raar deed”, zegt ze. “Ik vroeg mij af wat er met hem aan de hand was. Hij was compleet van zijn melk. Als hij kon, was hij zo naar buiten gelopen.

“Het blijft een vreemde”

Pas na hun gesprek vernam Severien dat het door haar kwam dat hij zo van slag was. “Voor mij was het eigenlijk gewoon een eerste kennismaking”, klinkt het. “Iemand die je vijf minuten kent, kan je wel tof vinden, maar het blijft een vreemde. Pas op, ik vind hem nog knapper dan op tv en ik wil hem graag beter leren kennen. Maar ik bleef nuchter om me tegen een teleurstelling te beschermen.”

Was zij dan niet evenzeer onder de indruk van hem? “Ik denk dat ik dezelfde gevoelens koester als Jeroen, maar ik heb die nog niet durven te tonen zoals hij deed. Want ja, wat als het straks op de boerderij toch niet klikt tussen ons?”