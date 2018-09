Héérlijk nazomeren: genieten met temperaturen tot 27 graden

Het wordt dinsdag eerst zonnig, maar over de westelijke landshelft neemt de bewolking stilaan toe. Het blijft warm voor de tijd van het jaar met maxima rond 21 graden aan zee en van 23 tot 27 graden elders, meldt het KMI.

De zuidwestenwind waait matig en over het westen soms vrij krachtig. In het binnenland worden rukwinden tot 50 km/u verwacht, aan de kust kunnen er pieken tot 60 km/u zijn.

‘s Avonds en ‘s nacht is het lichtbewolkt met soms nog hoge wolkenvelden. Hier en daar kan er wat nevel ontstaan. De minima liggen rond 10 graden in Hoog-België, rond 16 graden aan zee en in de buurt van 14 graden in de meeste andere regio’s.

Woensdag verwacht het KMI opnieuw vaak zon met over het noordwesten soms wel meer wolken. De maxima schommelen van 21 of 22 graden aan de kust tot 26 graden in de Kempen en in Belgisch Lotharingen.

Donderdag wordt nagenoeg hetzelfde weerbeeld verwacht, met veel zon en eventueel wat meer bewolking in het noordwesten van het land. Het kwik klimt daarbij naar 22 tot 26 graden.

Vrijdag trekt een regenzone oostwaarts over ons land. In de namiddag wordt het vanaf de kust opnieuw droog met opklaringen. Het wordt gevoelig minder warm met nog maxima rond 18 graden. Vanaf zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, met nog kans op wat regen of enkele buien. De maxima liggen rond 18 graden.