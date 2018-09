De bloedhete zomer eist zijn tol: onze frieten zijn kleiner door magere oogst

Doordat er de voorbije maanden weinig neerslag is gevallen in België, ligt de aardappeloogst zo’n kwart lager dan normaal. De aardappelen zijn ook kleiner en dus zullen we kleinere frietjes eten. Dat wordt dinsdag bevestigd door Pierre Lebrun van de Waalse federatie van aardappeltelers (Fiwap) in de kranten van Sudpresse.

“We stevenen af op een rendement van 25 procent lager dan de jongste vijf jaar”, luidt het in de kranten. Bovendien is de grond erg hard, wat de aardappeloogst bemoeilijkt. En terwijl in het verleden een slechte oogst in België nog gecompenseerd kon worden door de invoer van aardappelen uit andere Europese landen, is dat nu niet het geval. “Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, ... we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, aldus Lebrun.

Om lange frieten te hebben, wordt over het algemeen gebruikgemaakt van knollen met een diameter van minstens 50 mm. “Dan heeft men frietjes van 8 à 9 centimeter. Maar nu zijn de knollen kleiner en de frietjes dus ook”, luidt het bij de sectorfederatie.

Eerder waarschuwde ook chipsfabrikant Lay’s al voor kleinere chips, als gevolg van de extreme droogte. De aardappelen die het bedrijf door de slechte oogst moet inkopen op de vrije markt, zijn ook een pak duurder. Concurrent Croky heeft door de verminderde aanvoer een deel van de productie in zijn fabriek in Moeskroen teruggeschroefd.