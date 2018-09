Celebs Van snoepjesroze tot regenboogjurk, dit waren de opvallendste outfits op de Emmy's

In het Nokia Theatre in Los Angeles werden afgelopen nacht de Emmy's uitgereikt, beter bekend als de Oscars van de televisiewereld. En het werd al snel duidelijk dat heel wat actrices hun kleurrijkste outfit hadden aangetrokken. Hoewel er hier en daar een wit of zwart ensemble opdook, waren voor de rest alle kleuren van de regenboog te zien en zelfs een regenboogjurk.