Ariana Grande last rustpauze in

Geen Ariana Grande (25) te bespeuren op de uitreiking van de prestigieuze Emmy Awards. De zangeres last volgens het Amerikaanse blad ‘People’ een rustpauze in om meer tijd door te brengen met haar verloofde en familie.

Grote afwezige op de Emmy Awards, de uitreiking van de belangrijkste televisieprijzen, was de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Volgens anonieme bronnen liet ze de awardshow aan zich voorbijgaan om meer tijd door te brengen met haar verloofde Pete Davidson.

Zware tijd

Dat de ster toe is aan een rustperiode is niet zo verwonderlijk. Begin september moest Grande afscheid nemen van haar ex-vriend en rapper Mac Miller, die in zijn woning overleed aan de gevolgen van een overdosis drugs. Bovendien kampt de zangeres met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) als gevolg van de aanslag bij haar concert in Manchester in 2017 waarbij 22 doden vielen.

“Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen tijd zal Ariana de tijd nemen om te herstellen”, zegt haar management. “Ze zal minder vaak reizen om tijd te kunnen doorbrengen met haar geliefden. Ook zal ze muziek maken zonder deadline stress. Ze wil graag haar fans bedanken voor het begrip.”