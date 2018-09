Heikes Café met kunst en hobby’s

Kuringen Sint-Jansheide

Hasselt - Elke eerste zondag van de maand houden vrienden van Kuringen Hei een Heikes Café in het parochiecentrum. Vorige zondag werd het initiatief uitgebreid met een hobby- en kunstenmarkt en een 600-tal buren treffen elkaar bij pot en pint.

Het initiatief van Heikes Café werd eerder dit jaar op gang getrokken door een zestal buren. “Er komen hier in de wijk 800 wooneenheden bij maar er was een duidelijk gebrek aan samenhang. Heikes Café wil daar verandering in brengen door de buren samen te brengen”, aldus Martin Cleuren, een van de organisatoren. Voor de eerste keer koppelden zij een creatief luik aan Heikes Café: Heikes Crea Café. Het bood een druk bezocht forum aan 24 hobbyisten en kunstenaars van de wijk. Wie tussen de stands wandelde kon echte pareltjes van kunst en kunde ontdekken.

Uhasselt maakte samen met de dienst Mobiliteit van de stad van de gelegenheid gebruik om een buurtonderzoek te doen naar de mobiliteitsvragen en -behoeften van de wijkbewoners.