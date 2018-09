Jubilerende Maasband huldigt oprichter/dirigent

Stokkem

Dilsen-Stokkem - In zaal Nieuwenborgh in Stokkem organiseerde Campus De Meander, het tehuis voor personen met een beperking, een vrolijk jubileumfeest n.a.v. het twintigjarig bestaan van De Maasband.

Mathieu Vaesen, die er in 1978 als orthopedagogische opvoeder aan de slag ging, ondervond dat in zijn groep muzikaal talent aanwezig was dat hij graag, in een zinvolle vrijetijdsbesteding, wilde ontwikkelen.

Twintig jaar geleden startte de initiatiefnemer met een percussiegroep van zes personen. Het gevoel voor ritme was sterk aanwezig en geleidelijk kreeg samenspel en melodie de bovenhand. Op 13 november 1998 vond het eerste optreden plaats in C.C. De Velinx in Tongeren. Nu, bij de huldiging van het twintigjarig bestaan, prijken er reeds 150 op hun palmares.

De feestavond startte met het optreden van de Ray James Bigband. Theo Colla stelde de deelnemende groepen voor.

Daarna kwam de jubilerende groep aan de beurt. Voor de bandleden is een dergelijk optreden en het begeleiden van de zangeres een grote eer. Vele jaren was Gwendoline Daelemans hun vaste zangeres. Er werd met belangstelling uitgekeken naar de plaatselijke singer/songwriter Jonas (Voorter).

Het was een feestelijke gebeurtenis, hoewel bij de bandleden ook een droefgeestig gevoel aanwezig was. De initiatiefnemer en oprichter was ook twee decennia lang hun dirigent en zou op deze avond afscheid nemen. Hoogtepunt van de Maasband was o.a. hun optreden in het voorprogramma van Clouseau en Frans Bauer. Mathieu werd dan ook letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Helemaal weg is hij niet. Hij wil als vrijwilliger zijn opvolger, Stefanie Zivic, met raad en daad bijstaan.

De avond werd afgesloten met het optreden van de Maasband om de zangeres Janne Gerits en het duo Whenever te begeleiden.