Peer - Op het einde van vorig schooljaar schonken de ouders van Kasper Bormans, Bart Bormans en Vera Najlepszy, een bronzen beeld aan het Agnetencollege uit erkentelijkheid voor de zorgzame begeleiding van hun zoon op onze school.

Het kunstwerk werd gemaakt door de vader van Vera, Antoni Najlepszy. Hij werd geboren in Genk in 1928 uit Poolse ouders. Het kunstwerk verwijst naar de organische vormen uit de natuur, het ontstaan van de aarde. Het bronzen beeld kreeg een mooi plek in de school.