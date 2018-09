Lummen / Beringen - De familie van Adem Barskanmay, de 34-jarige Beringenaar die maandagochtend zwaargewond raakte bij een frontale botsing met een vrachtwagen van Bpost in Lummen, wil graag weten welke persoon de eerste hulp heeft geboden. Waarschijnlijk gaat het om een dokter in opleiding.

“We hebben gehoord dat er een dokter in opleiding ter plaatse was die mijn zwaargewonde broer de eerste hulp heeft geboden,” vertelt Safiye Barskanmay, de zus van het slachtoffer. “Mijn broer is er heel ...