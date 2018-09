Bijbel-expo... een multimedia avontuur

Lummen - Kom, reis en ontdek het meest invloedrijke boek allertijden.

De Bijbel-Expo is een multimedia-avontuur dat de bezoeker meeneemt door de ontstaansgeschiedenis van het schrift en hem de wonderlijke wereld van de Bijbel op eigentijdse manier laat (her)ontdekken. Sinds de Expo haar deuren heeft geopend in 2005, hebben al een kleine 40 000 mensen een bezoekje gebracht aan deze bijzondere tentoonstelling. De Bijbel-Expo is uiterst geschikt voor schoolklassen, maar ook voor volwassenen is deze tentoonstelling zeer leerrijk en boeiend! Er staan een aantal vakkundige gidsen ter beschikking om een educatieve rondleiding te verzorgen.

Deze expo is te bezoeken in de Meerlestraat 32 in Lummen,van 25 september tot 5 oktober 2018.