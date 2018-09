Mode Riccardo Tisci pakt uit met flinke dosis sexappeal bij debuut voor Burberry

Een half jaar nadat Burberry bekendmaakte dat Riccardo Tisci voortaan zijn stempel mocht drukken op het Britse luxelabel, mocht de sterontwerper die zijn strepen verdiende bij Givenchy zijn eerste collectie voorstellen in Londen. De trenchcoat en de ruiten mochten aanblijven, maar kregen wel een stevige dosis sexappeal. Opvallend: geen beroemdheden op de eerste rij, wel eentje op de catwalk. Kendall Jenner gaf dit jaar verstek voor de modeweek in New York, maar liep voor Tisci’s debuut wel graag een rondje op de catwalk.