Motorrijder (37) overleden na botsing met dronken chauffeur

Dilsen-Stokkem -

De 37-jarige motorrijder Jurgen Souwerck uit Opglabbeek raakte erg zwaargewond nadat hij in Dilsen-Stokkem werd aangereden door een dronken chauffeur. Gisteravond vocht de motard nog steeds voor zijn leven, dinsdagochtend werd meegedeeld dat hij overleden was. De automobilist werd in afwachting van het verdere onderzoek gearresteerd, maar mocht dinsdag terug beschikken.