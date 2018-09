Hanne Decoutere opnieuw aan het trainen voor dansprogramma: “Ik voel mij een slechte moeder”

Eerder dit jaar belandde ze nog op de operatietafel met een scheurtje in de meniscus. Intussen is Hanne Decoutere (38), nieuwsanker van ‘Het Journaal’, weer volop aan het trainen voor het programma ‘Hanne Danst’. “Maar de impact op mijn gezin is gigantisch”, zegt ze dinsdag aan Story.

In het Canvas-programma ‘Hanne Danst’ zet het nieuwsanker alles op alles om een volleerde ballerina te worden en in februari een dansvoorstelling te geven, samen met onder meer Ballet Vlaanderen.

Maar de combinatie van vier tot zes uur training per dag, bezoekjes aan de kinesist, haar voltijdse job én de zorg voor haar gezin met twee kleine kinderen van twee en vier jaar hakt er wel stevig in.

“De impact op mijn gezin is gigantisch”, zegt Hanne Decoutere. “Ik voel me een slechte moeder. De vrije momenten die ik vroeger met mijn kinderen doorbracht, gaan nu op aan balletlessen. Met hartverscheurende huilbuien aan de voordeur tot gevolg. Maar ik heb de voorbije weken gemerkt dat dit echt mijn passie is. Ook al bloeden mijn tenen, zelfs al moet ik geopereerd worden. Ik doe dit zo graag dat ik dat er allemaal bijneem. Zelfs mijn wenende kinderen. Nadien neem ik alle tijd om het goed te maken.”