Genk -

Een politieke aardverschuiving in Genk waar CD&V zakt van 41% naar 29,2%. Een verlies van maar liefst 11,8%. Grote winnaar is N-VA dat 7,3% vooruitgaat en met 25,5% in het kielzog komt van CD&V. Zo blijkt uit de politieke enquête van iVox in opdracht van Het Belang van Limburg.