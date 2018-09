"Sebastian Vettel begeeft het onder de druk in F1-titelstrijd"

Sebastian Vettel heeft dit F1-seizoen al enkele steekjes laten vallen die hem momenteel zuur opbreken in de titelstrijd. De Duitser kan volgens Red Bull-ontwerper Adrian Newey erg moeilijk om met de druk die op zijn schouders rust.

Er werd verwacht dat Sebastian Vettel en Ferrari in Singapore zouden zegevieren, zo zou de achterstand van de Duitser kleiner worden. Het tegenovergestelde is echter waar. Hamilton veroverde de polepositie en won de race, Vettel werd slechts derde en zag daardoor zijn achterstand met tien punten toenemen.

Het liep al mis bij de kwalificatie waar Vettel en Ferrari opnieuw een steek lieten vallen, de zoveelste keer dit seizoen. Een teken dat Vettel en Ferrari niet goed met de druk kunnen omgaan? Volgens Red Bull-ontwerper Adrian Newey, die Vettel erg goed kent van de Duitser zijn periode bij Red Bull, kan Vettel inderdaad niet goed met de druk om.

"Sebastian werkt enorm hard en bijna niemand is zo zelfkritisch als hij," vertelde Newey tegenover het Duitse 'Bild am Sonntag'. "Indien hij een zwak punt heeft dan is het dat hij in het heetst van de strijd stomme fouten kan maken. Wanneer hij aan de leiding rijdt dan is hij praktisch onverslaanbaar."

Volgens Newey kan de ene rijder al beter om met de druk dan de andere, wat uiteraard niet alleen cruciaal kan zijn tijdens een race maar vooral tijdens het kampioenschap.

"Iedereen gaat echter anders met druk om. In de wagen is hij niet alleen verantwoordelijk voor hemzelf maar voor het ganse team," vertelt Newey. "Sommigen maken zich niet druk, zoals de Finnen. Andere rijders voelen dan weer tegen het einde van het kampioenschap de druk op hun schouders wegens. Hoe harder een rijder werkt, des te meer druk hij ervaart. Dat is zeker het geval bij Seb."

Newey werd vervolgens gevraagd wat hij denkt over de kansen van Vettel dit seizoen. Newey vreest dat het wel eens te laat zou kunnen zijn voor Vettel, die met amper zes races nog te gaan tegen een achterstand van veertig punten aankijkt.

"Indien hij het wil halen dan moet hij op minstens één opgave van Lewis rekenen. Anders gaat het verschrikkelijk moeilijk worden," besloot Newey.

