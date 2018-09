Bedankingsspeech wordt plots aanzoek: dit waren de Emmy Awards

In Los Angeles zijn vannacht voor de 70ste keer de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste tv-prijzen. Naast gouden beeldjes vielen er ook verlovingsringen te rapen.

Saturday Night Live-comedians Colin Jost en Michael Che waren de gastheren van de avond, maar lieten een diverse groep onder wie Ricky Martin, Titus Burgess en RuPaul de ceremonie openen met een liedje en sketch over diversiteit. “We vieren vanavond ook dat de genomineerden het meest divers zijn ooit. We hebben het opgelost!”, klonk het optimistisch.

Voor een uit de lucht neergedaalde blanke heteroman, Andy Samberg, was echter geen ruimte op het podium. En uiteindelijk moest het kleurrijke team, intussen vervoegd door een groep “elk van één”-dansers, besluiten dat Hollywood eigenlijk nog een lange weg te gaan heeft. Een poging om het goed te maken, werd even later ondernomen met een sketch over ‘Reperation Emmy’s’ voor zwarte acteurs die nooit hun award kregen.

(Lees verder onder de video)

Ook naar het probleem met seksueel grensoverschrijdend gedrag werd geknipoogd: “Dit jaar mag het publiek drinken op hun stoelen. Want wat Hollywood op dit moment nodig heeft, is mensen die hun remmingen verliezen op een werkevenement”, aldus de gastheren.

Nog een uitdaging op dit moment voor de sector, althans voor de klassieke tv-zenders: streamingdiensten zoals Netflix, die talloze eigen producties maken. “Hoe raakt Netflix aan al dat geld? Het is 9 dollar per maand en iedereen die ik ken deelt een account. Netflix is zoals dat Instagram-model dat altijd in Dubai is en waarbij jij denkt: oké, maar wat doe jij écht?”

Dat Netflix een bedreiging vormt voor de klassieke tv, blijkt dit jaar voor het eerst ook echt in de awards: de streamingdienst ging met de meeste nominaties lopen en won onder meer met ‘The Crown’ en ‘Black Mirror’ evenveel prijzen als HBO.

Alex Borstein. Foto: Invision for the Television Academy

Ook streamingconcurrent Amazon viel in de prijzen. ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ werd tot beste komische reeks uitgeroepen, Amy Sherman Palladino won als eerste vrouw ooit zowel de prijs voor beste regie als beste script van een komische reeks, Rachel Brosnahan won beste vrouwelijke hoofdrol in een komische reeks, én de award voor beste actrice in een bijrol in een komische reeks werd verzilverd door Alex Borstein, in een zilveren jurk. Borstein, die ook een beeldje kreeg voor haar stem in ‘Family Guy’, onthulde dat dat eigenlijk haar trouwjurk was. “Dit is van twintig jaar geleden. Het huwelijk bleef niet duren, maar de jurk wel en ik wilde die een nieuw leven geven, dus is het nu mijn Emmy-jurk.”

Niet zo romantisch? Dat werd ruimschoots gecompenseerd door Oscar-regisseur Glenn Weiss, die een Emmy voor beste regie van een show in ontvangst mocht nemen. Begon zijn bedankingsspeech nog zoals dertien in een dozijn – met een, toegegeven, ontroerend eerbetoon aan zijn onlangs overleden moeder – dan werd die plots wel heel speciaal en hartverwarmend: “Jij bent de zon in mijn leven”, richtte hij zich tot zijn partner in het publiek. “Vraag je je af waarom ik je niet graag mijn vriendin noem? Omdat ik je mijn vrouw zou willen noemen.” Gevolgd door een close-up van een verraste vriendin, die toch algauw ja knikt, het podium op stapt en een aanzoek met alles erop en eraan krijgt. De verlovingsring was de trouwring van zijn moeder.

Naast verlovingsringen werden uiteraard ook nog heel wat beeldjes uitgedeeld. Zij vielen allemaal in de prijzen:

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Henry Winkler (Barry)

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Outstanding Writing For A Comedy Series: The Marvelous Mrs. Maisel “Pilot”

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Bill Hader (Barry)

Outstanding Supporting Actress In A Limited Series Or Movie: Merritt Wever (Godless)

Outstanding Supporting Actor In A Limited Series Or Movie: Jeff Daniels (Godless)

Outstanding Writing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special: Black Mirror “USS Callister”

Outstanding Directing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special: The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story “The Man Who Would Be Vogue”

Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie: Regina King (Seven Seconds)

Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie: Darren Criss (Assassination of Gianni Versace)

Outstanding Writing For A Variety Special: John Mulaney: Kid Gorgeous At Radio City

Outstanding Directing For A Variety Special: The Oscars

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series: Peter Dinklage (Game of Thrones)

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series: Thandie Newton (Westworld)

Outstanding Writing For A Drama Series: The Americans “Start”

Outstanding Directing For A Drama Series: The Crown “Paterfamilias”

Outstanding Lead Actor in a Drama Series: Matthew Rhys (The Americans)

Outstanding Lead Actress in a Drama Series: Claire Foy (The Crown)

Outstanding Reality-Competition Program: RuPaul’s Drag Race

Outstanding Variety Sketch Series: Saturday Night Live

Outstanding Variety Talk Series: Last Week Tonight With John Oliver

Outstanding Limited Series: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Outstanding Comedy Series: The Marvelous Mrs. Maisel

Outstanding Drama Series: Game of Thrones