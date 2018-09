Moeilijke keuzes in ‘Boer zkt Vrouw’: ontdek hier welke vrouwen mee mogen naar de boerderij

Keuze hebben uit een resem sympathieke vrouwen: welke man droomt er niet van? Toch was de opdracht in ‘Boer zkt Vrouw’ niet voor elke boer even gemakkelijk, zo bleek in de aflevering van maandagavond. Uit vijf leuke dames moesten ze er drie kiezen die mee mogen naar hun boerderij.

Jeroen

Foto: Boer zkt Vrouw - de wereld rond

Veeboer Jeroen twijfelde tot de allerlaatste seconde in Boer zkt Vrouw, dacht dat hij er klaar voor was, en stapte dan weer weg omdat ie toch nog even bedenktijd nodig had. Uiteindelijk koos hij voor (telkens van links naar rechts op de foto): Joëlle (23, Londerzeel), Severien (23, Kalken) en Jits (24, Jabbeke).

Jan

Stoere cowboy met een klein hartje Jan, werd verlegen bij alle vrouwelijke aandacht en vond het duidelijk heel lastig om twee dames jammer nieuws te moeten brengen. Maar knopen zijn er nu eenmaal om doorgehakt te worden. Hij koos voor Romina (27, Dudzele), Laura (27, Gent) en Stephanie (28, Outer).

Manu

Manu ging met zijn vijf favoriete vrouwen shoppen, en zij sleurden hem zelfs een lingeriewinkel binnen. Het testosteron schoot meteen de hoogte in, maar het was toch met zijn hoofd en hart dat de olijfboer een inschatting maakte wie het best in zijn Zuid-Afrikaans plaatje zou passen: Rita (51, Burst), Christine (49, Nieuwkerken-Waas) of Hilde (49, Heusden-Zolder) misschien?

Jitse

Mee een zorgboerderij in Noorwegen uit de grond stampen, dan kies je voor een atypisch leven dat heel wat engagement vraagt. Volgens Jitse zullen Marlies (19, Steenokkerzeel), Siska (18, Denderbelle) en Christy (20, Kalmthout) er het best kunnen aarden.

Bjorn

Bjorn tot slot is op zoek naar een avontuurlijke ‘chic’, een plaatje waaraan vooral Lore (25, Bornem), Jolien (22, Beveren) en Evelyn (28, Paal) lijken te voldoen. Zij staan te popelen om over te vliegen naar Canada.