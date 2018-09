Theo Francken verweert zich na vrijlating 32 illegale criminelen: “Ik ben geen rechter”

Er zijn niet één, maar 32 uitgeprocedeerde buitenlanders met een crimineel verleden vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten. Dat blijkt uit gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ondanks de felle kritiek van oppositie én meerderheid verdedigt Francken zijn beslissing om veroordeelde criminelen vrij te laten. “Gesloten centra zijn geen gevangenissen.”

“We gaan alle dossiers stuk voor stuk bekijken.” Staats­secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wist gisterochtend wat hem te doen stond. Samen met zijn Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zou hij uitpluizen welke uitgeprocedeerde buitenlanders een crimineel verleden hebben. Die controle kwam er nadat onze krant aan het licht had gebracht dat minstens één persoon een veroordeelde ­crimineel is.

Uit die controle, die pas gisteravond rond was, bleek dat in totaal 202 illegalen werden vrijgelaten. Onder wie maar liefst 32 mensen met een crimineel verleden. Volgens DVZ gaat het om personen die ­sowieso weinig kans maakten om te worden teruggestuurd. Het gaat onder anderen over Eritreeërs, Algerijnen, Marokkanen en een Iranees.

Intussen is de communicatielijn van Francken duidelijk: “Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken.” Volgens de staatssecretaris worden alle mensen in gesloten centra veilig geacht door justitie. “Als justitie iemand een actieve bedreiging acht voor de samenleving, dan komt die niet vrij”, aldus zijn woordvoerster. “Deze mensen zijn ofwel vervroegd vrij, óf ze hebben hun straf uitgezeten. Gesloten centra zijn geen gevangenissen.” Op Terzake klonk het kort: “Ik ben geen rechter.”

Nochtans maakte Francken altijd een prioriteit van het uitwijzen van criminele illegalen. Onder zijn bewind scheert dat aantal hoge toppen – al is bijna de helft een EU-burger. Francken houdt ook vast aan die prioriteit. “Maar de problematiek rond transmigranten was te acuut.”

Schuld van Merkel-aanhangers

N-VA wijst daarnaast met een beschuldigende vinger naar de aanhangers van Duits bondskanselier Angela Merkel. Die zou met haar Wir schaffen das-uitspraak in 2015 de migratiecrisis hebben verslechterd. De Vlaams-nationalisten schieten zo vooral op CD&V. Die partij heeft haar ­altijd verdedigd.

SP.A noemt het “verontrustend” dat Francken niet snel verheldering kreeg van DVZ. Ook CD&V en Open VLD uitten hevige kritiek op het vrijlaten van mensen met een criminele achtergrond. Zo zocht Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten actief de microfoons op om de beslissing van Francken in vraag te stellen. Wouter Beke (CD&V) noemde het schouwspel “hallucinant”.

Dat belooft voor vrijdag. Dan trekt Francken met een voorstel naar de ministerraad om extra plaatsen te creëren voor transmigranten. CD&V lijkt alvast niet happig om hem die trofee zomaar te gunnen.