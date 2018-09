Wout van Aert verbreekt met onmiddellijke ingang contract met team Nick Nuyens

De kogel is door de kerk: Wout van Aert heeft éénzijdig het contract met Sniper Cycling verbroken. Dat is de structuur achter Veranda’s Willems - Crelan, het team van ploegmanager Nick Nuyens. Hiermee lijkt de weg naar zijn nieuwe werkgever Jumbo helemaal open te liggen.

Het was het team van Nick Nuyens zelf dat iets voor één uur vannacht met het nieuws naar buiten kwam.

“Wout van Aert heeft maandagavond 17 september 2018 eenzijdig zijn contract met Sniper Cycling verbroken. Dit ondanks het feit dat het teammanagement de voorbije week de situatie nog trachtte te deblokkeren, onder andere in de vorm van een verbeterd contractvoorstel voor 2019. Van Aert is niet ingegaan op dat voorstel en heeft ervoor gekozen eenzijdig zijn contract te verbreken met onmiddellijke ingang. Het teammanagement betreurt die beslissing. De kwestie wordt verder opgevolgd door onze raadslieden. Wij wensen verder geen commentaar te geven. Wij wensen evenwel - zoals reeds herhaaldelijk aangegeven - te verduidelijken dat wij in 2019 in elk geval als ProContinentaal team actief zullen zijn.”

Dat Van Aert zijn contract met onmiddellijke ingang verbreekt, betekent vermoedelijk dat de Kempenaar zijn eerstvolgende wedstrijden - de wereldbekers in de Verenigde Staten - niet meer zal afwerken in het truitje van Crelan - Charles. Of hij nu al meteen op de kar van (LottoNL-)Jumbo springt, zal eerstdaags moeten blijken.

Wie betaalt dit?

Het is alleszins een beslissing die Van Aert geld zal kosten. De renner had immers nog een contract tot eind 2019. De wereldkampioen zal een schadeloosstelling moeten betalen, vermoedelijk één jaarloon en dan spreken we toch al snel over een bedrag van om en bij het half miljoen euro. Of Van Aert dit privé ophoest, of hij hierbij ‘financiële’ steun zal krijgen van Jumbo, is ook nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat Jumbo een financieel potje had klaarstaan om Van Aert al vroeger in te lijven maar of daar ook ruimte was voor het betalen van een ‘afkoopsom’, is niet geweten.

En er zijn nog meer vragen: het is helemaal niet duidelijk of de fusie tussen Roompot en Sniper Cycling n unog zal doorgaan. Teammanager Nick Nuyens was na het afhaken van Veranda’s Willems op zoek gegaan naar nieuwe financiële bronnen en had die gevonden in een fusie met het Nederlandse Roompot. In hoeverre Wout Van Aert daarin een doorslaggevende factor is geweest, zal ook eerstdaags moeten blijken.