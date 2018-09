Kurobe AquaFairies. We hadden er nog nooit van gehoord. Tot gisteren althans. Toen raakte bekend dat de Japanse club Freya Aelbrecht (29) had ingelijfd. “Ik heb geen seconde getwijfeld toen ze me een voorstel deden”, zegt de volleybalster. “Ik ken nochtans niks van de Japanse competitie, maar ik had na vier jaar Italië gewoon nood aan een nieuw avontuur.”