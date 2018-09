Bij heel wat huurders van Nieuw Dak is er ongerustheid ontstaan over een brief die ze van de sociale woonmaatschappij in de bus kregen. Daarin staat dat ze op termijn hun huis moeten verlaten omdat ze nu te veel kamers op overschot hebben. Ze kunnen wel terugvallen op een andere woning van Nieuw Dak, aangepast aan het aantal gezinsleden. Wie niet wil verhuizen, moet extra huur betalen.