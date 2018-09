Bijna dubbel zoveel doden op Limburgse wegen

HasseltEr zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 25 verkeersdoden op de Limburgse wegen gevallen, elf meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een derde van de slachtoffers waren fietsers. Onze provincie is de enige in Vlaanderen waar het aantal verkeersdoden stijgt. Op nationaal niveau valt vooral de forse toename op van het aantal verongelukte senioren bij ongevallen met vrachtwagens: dat cijfer steeg van drie naar negentien doden, zo blijkt uit de nieuwste verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute.