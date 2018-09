“Conservatief? Nee, dat beeld klopt niet”

GenkDe komst van een islamitische middelbare school in het vroegere Syntragebouw van Winterslag lokt veel reacties uit. Het initiatief gaat uit van de Milli Görüs-beweging. Mehmet Üstün, de huidige voorzitter van de Moslimexecutieve, is ook de man die jarenlang namens Milli Görüs in de moslimvertegenwoordiging zat. Hij reageert, maar niet in naam van de organisatie. “Het klopt niet dat Milli Görüs conservatief zou zijn”, legt hij uit.