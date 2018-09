3 Britse winnaars in 3 grote rondes, maar geen producten van een ‘Brits model’

Chris Froome (33) de Giro, Geraint Thomas (32) de Tour en Simon Yates (26) de Vuelta. Drie verschillende renners uit Groot-Brittannië wonnen dit jaar de drie grote rondes in het wielrennen. Een triomf voor het Britse opleidingsmodel? Niet per se, want behalve hun nationaliteit hebben Froome, Thomas en Yates niks met elkaar gemeen.