SINT-TRUIDENHet proefproject met de bitcoinautomaat in Sint-Truiden wordt verlengd met drie maanden. Voor de zomer plaatste de Landense ondernemer Andy Vansimpsen in het Truiense tankstation Coenegrachts de eerste automaat waarmee bitcoins zowel gekocht als verkocht kunnen worden. Binnenkort komen er nog drie andere automaten in Vlaanderen.