Mijd de files met de kantoorbus

HASSELTWie dagelijks vanuit Limburg naar Antwerpen of Brussel pendelt en het beu is om zijn tijd te verdoen in de file, kan nu met een kantoorbus naar het werk. “Onze bussen zijn rijdende kantoren met wifi en koffie”, zegt Kaat Debaveye van Office on Wheels. Vanuit Hasselt vertrekken elke ochtend twee kantoorbussen richting Antwerpen en Brussel. En ’s avonds natuurlijk weer terug.