Kan de politiek Maaseik nog redden? “De vraag stellen is ze ook beantwoorden”, zegt kunstenaar Jan Winkels. Hij is kritisch voor het beleid door de jaren heen en denkt dat de tijd rijp is om ook mensen van buiten het politieke bestel bij het dagelijkse bewind te betrekken. “Het is niet te laat, maar we moeten een achterstand wegwerken.” Samen met een hele groep geëngageerde mensen denkt hij de komende weken na over welke richting de stad uit moet.