Beringenaren krijgen dertien en veertien jaar cel voor 17 jaar oude moord

Brussel / Beringen - De rechtbank in het Nederlandse Den Bosch heeft maandag een Belgisch drietal veroordeeld tot tweemaal veertien en eenmaal dertien jaar cel voor de zeventien jaar oude moord op Jan van Mosselveld in Bladel. Twee van de drie mannen daagden maandag niet op in de rechtbank. De Nederlandse justitie gaat nu op zoek naar deze twee veroordeelden, schreef het Eindhovens Dagblad maandag. Enkele weken geleden had het openbare ministerie voor elk van de drie mannen van 37 jaar uit Beringen een celstraf van zestien jaar gevorderd.

Het gaat om Avni K., Serkan K. en Kemal K. uit Beringen. Die laatste kreeg dertien jaar cel, omdat hij tot nu toe geen andere misdrijven op zijn kerfstok heeft.

Het drietal is schuldig verklaard aan een overval met dodelijke afloop op wiethandelaar Jan van Mosselveld in 2001. Het slachtoffer werd op 22 augustus 2001 door meerdere schoten in zijn woning om het leven gebracht. Hij had drie schotwonden. Zeventien jaar bleef onduidelijk wie verantwoordelijk was voor zijn dood. Dankzij een getuige in de woning en getuigenverklaringen van veel buren konden politie en gerecht in Nederland een beeld krijgen van het misdrijf, maar het onderzoek leidde destijds niet tot de arrestatie van de gevluchte verdachten. Een DNA-match met de sporen van het misdrijf en een persoon in de Belgische DNA-databank in 2015 had de arrestatie van Avni K. tot gevolg. Twee andere verdachten uit Beringen, Serkan K. en Kemal K., meldden zich een paar dagen later bij de politie. Naast de afgevuurde kogels werd het slachtoffer bestolen van geld en drugs.

Van Mosselveld werd overvallen in de kamer waar hij zijn wiet bewaarde. Een vriend van het slachtoffer kreeg een pistool tegen het hoofd gedrukt en moest neerknielen langs een stervende van Mosselveld. Volgens de rechtbank hadden de drie gezamenlijk het plan opgevat om een ripdeal te plegen bij het slachtoffer. Ze hadden misschien niet de bedoeling hem te doden, maar ze hadden evenmin afgesproken om geweld te mijden. Het is op het proces niet duidelijk geworden wie de fatale schoten gelost heeft. Avni K. zit nog steeds opgesloten in de gevangenis.

