Loodsen in Antwerpse haven leggen voor onbepaalde duur het werk neer

Antwerpen - In de haven van Antwerpen liggen al drie grote schepen stil, nadat de loodsen maandagavond het werk neerlegden. Dat bevestigt de socialistische vakbond ACOD. Volgens vakbondssecretaris Jan Van Wesemael zullen er in de komende dagen andere maritieme diensten volgen.

De ACOD en de christelijke vakbond ACV kondigden maandag aan acties te plannen via hun leden in de Vlaamse maritieme diensten, als protest tegen het voorstel van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) voor een wijziging van het ambtenarenstatuut. Om 19 uur legden de zeeloodsen het werk al neer.

In de haven van Antwerpen kunnen volgens Van Wesemael al drie grote schepen de haven niet binnenvaren. “Daar komen vanavond nog schepen bij”, zegt de ACOD-secretaris. In de nacht van maandag op dinsdag kunnen ook sluizen worden geblokkeerd. De vakbond noemt alvast de sluis in Evergem.

Op vrijdag organiseren de vakbonden een algemene staking. Ze dringen bij minister Homans aan op informele gesprekken over haar voorstel.

