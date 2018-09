Serie A - kersvers Rode Duivel gaat met Atalanta de boot in bij revelatie SPAL

Kersvers Rode Duivel Timothy Castagne is tijdens de afsluiter van de vierde speeldag in de Serie A met Atalanta Bergamo met 2-0 onderuitgegaan bij SPAL.

Petagna was bij de thuisploeg de held van de avond met twee snelle goals na rust (50. en 56.). Castagne, die tien dagen geleden tijdens de vriendschappelijke interland van de Rode Duivels in Schotland (0-4) zijn debuut als international maakte, speelde de hele wedstrijd als rechterwingback.

In het klassement klimt SPAL met negen op twaalf naar een gedeelde tweede plaats, samen met Napoli. Het team uit Ferrara, dat zich vorig seizoen als zeventiende maar nipt kon handhaven in de Serie A, is de revelatie van het seizoensbegin in Italië.