Maria Sharapova zet een punt achter haar seizoen

Brussel - Maria Sharapova (WTA 24) zal dit kalenderjaar niet meer in competitie uitkomen. Dat deelde de voorzitter van de Russische tennisfederatie mee aan het Russische persagentschap TASS. Sharapova geeft zo forfait voor de toernooien van Peking, Tianjin en Moskou.

De 31-jarige Russin zal de competitie volgend jaar hervatten in het Chinese Shenzhen. De voormalige nummer één van de wereld en vijfvoudig grandslamwinnares nam dit seizoen deel aan elf toernooien. In Rome en Shenzhen behaalde ze de halve finales. Op de US Open twee weken geleden sneuvelde Sharapova in de achtste finales.