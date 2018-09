EXCLUSIEF. Interview met nieuwe goudklompje in Genkse defensie, Jhon Lucumi: "Genk is de juiste keuze"

Koulibaly, Kara, Kabasele, Colley. De lijst is nu al indrukwekkend. Maar daarmee is het einde niet in zicht. De volgende centrale verdedigers die de kassa van Genk zullen doen rinkelen, worden momenteel gekneed. Joseph Aidoo etaleerde al zijn onmiskenbare klasse. Nu nog die nonchalance laten varen en hij kan op termijn door de grote poort vertrekken. Dé revelatie is echter Jhon Lucumi. De 20-jarige Colombiaan heeft zich even geruisloos als overtuigend opgeworpen als een (bijna) vaste waarde. Niks aanpassingsperiode. Straf. “Carlos Bacca had gelijk. Genk is voor mij de ideale club om te groeien als voetballer.”