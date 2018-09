Vorig jaar zeven doden met e-bike in Limburg: provincie organiseert gratis cursussen elektrisch fietsen voor Limburgers

Hasselt - Vorig jaar vielen er in Limburg zeven doden bij ongevallen met e-bikes, ruim drie keer meer dan twee jaar geleden. De provincie gaat samen met de Limburgse veiligheidsschool PLOT gratis cursussen elektrisch fietsen organiseren. “Gebruikers van e-bikes lopen een veel groter risico op ongevallen maar worden vandaag amper begeleid.”

De elektrische fiets is al jaren aan een opmars bezig. In 2017 waren e-bikes goed voor bijna de helft van alle verkochte fietsen in ons land. “Dat er meer gefietst wordt is fantastisch nieuws, maar ...